Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi İSTANBUL

Kayseri’deki Erciyes Üniversitesi’nin geliştirdiği Türkiye’nin yerli ve millî aşısı Turkovac gün sayıyor. Üçüncü faz çalışması yapılan ve yüzde 100 başarı sağlayan aşının sonbaharda uygulanması bekleniyor. Bu başarısının arkasında fedakâr bilim adamlarının emeğiyle birlikte Kayserili vefakâr iş adamlarının katkısı da bulunuyor.

BEN ÖDEYEYİM HOCAM!

Türkiye’yi aşı geliştirmede dünyada sekizinci ülke konumuna getiren süreç, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin “Biz bu işi yapabiliriz” demesiyle başladı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın anlattığına göre, geçen yıl bahar aylarında aşı için kollar sıvandığında deney faresi lâzım oldu. Transgenik fare için ABD’ye sipariş verildi. İş adamı Fevzi Mercan, destek vereceğini söyledi. Farelerin bir kısmı Mercan’ın bağışladığı 400 bin liralık destekle getirildi. Fakat Mercan’ın mutlu sonu görmeye ömrü yetmedi. Hayırsever iş adamı bir ay sonra Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

CİHAZ BENDEN OLSUN

Faz-1 çalışmalarına geçildiği sırada devreye bu sefer, daha önce Erciyes Üniversitesine iki bina yaptıran hayırsever iş adamı Süleyman Çetinsaya girdi. Çetinsaya rektöre “Hocam aşı ne âlemde, bir ihtiyacınız var mı?” diye sordu.

Rektör, çalışmaları yapan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’yi aradı. Aykut Hoca bir cihaz lazım olduğunu söyledi. Çetinsaya, hiç düşünmeden 1 milyon 200 bin lira bağışladı. Cihaz alındı. Çalışmalar hızlandı. Çetinsaya’nın desteği bununla sınırlı değildi. Erciyes Üniversitesi’nin yerli aşıyı geliştirdiği “İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi” de Süleyman Çetinsaya’nın destekleriyle yaptırıldı. Ki burası Türkiye’nin ilk aşı merkezi.

Bakan Koca, yerli aşının antikor başarısını açıkladı: Turkovac yüzde 100 etkili “Yerli aşımız bağımsızlığımızın ve kendimize her alanda yeter olmanın önemli bir nişanesi olacaktır”

KANSER AŞISI YAPIYORLAR

Erciyes Üniversitesi’nde sadece Covid-19 değil, kanser aşısı çalışmaları da yürütülüyor. Hayırsever iş adamı Zira Eren’in desteğiyle yapılan ve ismini taşıyan ilaç araştırma ve uygulama merkezinde sülük enziminden prostat ve mesane kanserine karşı ilaç projesi yürütülüyor. ABD ile ortak yürütülen çalışmaların bütün fazları Erciyes Üniversitesinde yapılacak. Ziya Eren aynı zamanda Genom ve Kök Hücre Araştırma Merkezini de yaptırdı.

İFTİHAR TABLOSU

Erciyes Üniversitesi’ne hastane, fakülte binası, yüksekokul, araştırma merkezi, kütüphane yaptıran iş adamlarının isimleri üniversitenin internet sitesinde yayınlanıyor.

İşte Kayserili iş adamlarından vefa tablosu:

* Yatak sayısı bakımından dünyanın en büyüğü olan ve geçen günlerde açılışı yapılan Erciyes Üniversitesi KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi iş adamları sayesinde kuruldu. İçinde 40 yataklı kemik iliği nakli merkezi bulunan hastaneye Süleyman Çetinsaya, Harun Yavuz, Abdullah Gülsoy, Alparslan Baki Ertekin büyük destek verdi.

* Murat Kantarcı, Gevher Nesibe Hastanesi’nin Göğüs Cerrahi Servisini yeniledi.

* Kemal Dedeman Hematoloji-Onkoloji Hastanesi Hematoloji Kliniğinin tefrişatını yaptı.

* Mustafa Çıkrıkçıoğlu iki meslek yüksekokulu inşaatını tamamladı, Gıda Teknolojisi Pilot Uygulama Merkezini yaptırdı.

* Ahmet Hasyüncü, Endüstriyel Tasarım Merkezi kurdu.

* Tuncay Özilhan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin binasını yaptırdı.

* Mustafa Gündoğdu laboratuvar kurdu.

* Mehmet Tatar diş hekimliği, Kemal Dedeman onkoloji hastanesi, Asım Kibar diyaliz merkezi yaptırdı.

* Hayırsever Mehmet San Adalet Meslek Yüksekokulu binasının yapımını üstlendi.

TURKOVAC faz 3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanıyor Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı iş birliğiyle geliştirilen "TURKOVAC" faz 3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanıyor.

İSİMLERİ BİNALARDA YAŞATILIYOR

Erciyes Üniversitesi’ndeki binaların yüzde 80’inin hayırsever iş adamlarının desteğiyle yapıldığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, “Kayserili iş adamlarının hayırseverlik yarışının örneği çok azdır. Biz gitmeden kendileri geliyor, yapabilecek bir şey var mı diye soruyorlar. Yerli aşının Faz1 ve Faz2 çalışmalarını yaptığımız aşı merkezi bir iş adamımız inşa ettirdi. İsimlerini binalarımızda yaşatıyoruz” dedi. Çalış, üniversite bünyesinde yeni bir aşı merkezi yapıldığını, burada önemli işlere imza atacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşıda hedef Eylül-Ekim Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında 5000 civarında olan vaka sayısının fazla olduğunu belirterek, "Temennimiz odur ki hem vaka sayısında çift haneliye inelim, hem de vefatlarda tek hanelere inmiş olalım" dedi. Yerli aşı çalışmalarının sürdüğünü belirten Erdoğan, bu konuda da hedefin eylül-ekim gibi üretime geçmek olduğunu belirtti.

HAYIRSEVERLİKTE BİRBİRİLERİ İLE YARIŞIYORLAR

Memleketinin vefakâr iş adamlarının katkısı değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki “Kayserimiz hayırseverlikte zirvede hamdolsun” dedi. “Hayırseverlik, Kayseri’de önemli bir yere sahiptir” ifadesini kullanan Özhaseki şunları söyledi: Kayseri insanı hayırseverlikte, Hakk’ın rızasını kazanmada adeta birbirleriyle yarış içerisindedir. Binlerce yıllık kadim tarihimizde Kayseri’de pek çok şey değişti ancak Kayseri insanının hayırsever ruhu asla değişmedi. Tarih boyunca bu kadim şehrin insanı; hep kadirşinas, yardımsever olmuştur. Ben iyiyim, hoşum demez; hepimiz iyi olalım ister. Hayırseverlerimiz doğdukları, büyüdükleri, para kazandıkları bu topraklarda kazandıklarını toplumla bölüşmeyi kendilerine bir borç bilmişlerdir. Bir bakıma da atalarımızın söylediği “Malın kadar değil, hayrın kadar konuş” sözünü kendilerine şiar edinmişlerdir. Son 20 yılda Kayserimiz’de işlenen hayırların toplamı 1 milyar dolar civarında. Dört üniversitemiz var ve bu üniversitelerdeki binaların %90’ı hayırseverlerimizin katkılarıyla yapıldı. Kayserimiz hayırseverlikte de zirvede hamdolsun. Kendine has kalkınma modeliyle dünyaya örnek olan şehrimize hizmet etmekten ve Kayserili olmaktan onur duyuyorum.