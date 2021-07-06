Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

DELTA PLUS 3 İLDE!

Delta Plus’ın 3 kişide, 3 farklı ilde görüldüğünü açıklayan Bakan Koca, "Bu illerden biri İstanbul. Ankara’da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim. Bu kişilerin de genel durumları iyi ayaktan takip edilen hastalar. Dolayısıyla o açıdan daha ağır geçiren kişiler değil. Delta ise sayıları giderek artıyor, 284’lere kadar çıktı. İl sayımız da artıyor, 30’u buldu" dedi.

"EN ÖNEMLİ GÜNDEM AŞI"

Şu an en önemli gündemin aşı olduğunu belirten Bakan Koca, "Bu salgının aşı ile son bulacağını, toplumsal bağışıklığı saklamakla artık mümkün olacağını artık hepimiz biliyoruz. En az yüzde 70 oranında aşılanmanın gerekliliğini de biliyoruz. O nedenle bütün illerimizi harekete geçirerek, illerde yaşayan vatandaşlarımız vali başkanlığında dahil olmak üzere bütün teşkilatımızın aşıda nerede olduğunu görüyor olması gerekiyor. Herkesin bu dönemde üzerine düşeni yapması gerekiyor." dedi.

Aşılanma oranın illere göre değiştiğini aktaran Koca, "Mesela bazı illerimizde çok düşük. O düşüklük görülüyor olmalı. Mobil ekip sayılarını artırıp gerektiğinde vatandaşın ayağına giderek aşıyı yapıyor olmalıyız. Bayramda bir hareketlilik olacağını biliyoruz, bayram öncesi en az aşılanması gereken 18 yaş üzeri vatandaşımızın yüzde 70’ine erişebilir olup aşılayalım istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK, HERKESİN SORUMLULUĞU"

İllerin sınıflandırıldığını böylelikle bütün illerin nüfusuna göre hangi durumda olduğunu görebileceğini kaydeden Bakan Koca,

"Yüzde 75’in üzeri mavi, yüzde 65’in üzeri sarı, yüzde 55’in üzeri turuncu, yüzde 55’in altındakilerin ise kırmızı şeklinde. Dolayısıyla bütün iller nüfusuna göre nerede olduğunu görmüş olacaklar. Bunu hem sağlık kuruluşlarımız hem mülki amirler hem de vatandaş görerek harekete geçiyor olmalı. Çünkü o ilde toplumsal bağışıklığın bir an önce yüzde 70’e erişerek sağlanacağı biliniyor. Herkesin sorumluluğu, toplumsal bağışıklık kişilerden bağımsız bir şey değil. Yani herkes o ildeki vatandaş ilinde toplumsal bağışıklığın oluşup oluşmadığını görebilir ve biliyor olması gerekiyor. Yerinde karar almayı tetikleyen bir unsur. Niye Şırnak’ta daha düşük, niye Mardin’de daha düşük, niye Kırklareli’nde daha yüksek? Bunu teşkilatımız, bakanlığımızın yönlendirmesi dahil olmak üzere illerin dinamik kendi özel durumları da göz önüne alınıp alınması gereken tedbirler neyse ona göre bu aşılamayı artırmak gerekiyor" dedi.

AŞI TEREDDÜTÜ

Vatandaşlarda aşı tereddüttü olmadığını ifade eden Bakan Koca, "Biz şunu biliyoruz, vatandaşımız aşı tereddüdü noktasında aslında sorunlu değil. Vatandaşımızın çocukluk çağı aşılarında yüzde 98 oranında ’evet’ dediğini ve çocuğuna aşı yaptırdığını biliyoruz. Dolayısıyla ben aşı tereddüdü diyorum, bu anlamda ulaşıldığında herkesin burada eğilimli olduğunu biliyoruz. Yeter ki ulaşabilir olalım. Ama bazı bölgelerin insanı çalışma döneminde ilini terk edebilir, başka bir ile çalışmaya gitmiş olabilir o nedenle aile hekimlerini de çalışanlarımız da hatta onlara bir şekilde bu anlamda daha yakın takip ederek kendi takip ettikleri vatandaşımızı yüzde 70-80’lere ulaştırmak için onları da yakın takibe almış olacağız. Dolayısıyla onlar il dışındaki takip ettikleri kişiyi de takip eder olacak" diye konuştu.

Yeni tabloda bazı verilerin çıkarılmadığını söyleyen Bakan Koca şunları kaydetti:

"Çıkartılan bir şey yok. Şöyle bir şey, vatanda vatandaşımız şu an neyi merak ediyor? Bir, vatandaşı aşıya odaklanmamız gerektiği ilindeki durumu, iki, toplam aşı durumu, üç, birinci en az bir aşı devamında iki aşı ki onu da görüyoruz, daha devamında biz iki doz aşının oranlarını da il bazında ayrıca veriyor olacağız, önce en az bir aşı. Bunun dışında vaka sayısı önemli, vefat sayısı önemli, iyileşen hasta önemli, test sayısı önemli, bunları yine vermeye devam ediyoruz. Ama onun dışında parametreler var pnömoni oranı dahil olmak üzere hasta, ağır hasta dahil olmak üzere. Onları da haftalık olarak vermeye devam ediyor olacağız, orada problem yok. Ama şu an vatandaşın odaklandığı aşı, vaka, hasta, vefat sayısı."

"PERŞEMBE GÜNÜ 1,5 MİLYON DOZ DAHA GELİYOR"

Türkiye’ye gelen aşı sayılarıyla ilgili soruları da yanıtlayan Bakan Koca, "Türkiye’ye 35,5 milyon doz BioNTech aşısı geldi, perşembe günü 1,5 milyon doz daha gelecek. Elimizde de 8 milyona yakın aşı var. Uğur Hoca da bayramdan sonra gelecek, konuşuyoruz. Zaten temmuz ayında sözleşme gereği 26 milyon doz aşı gelecek. Şu ana kadar gelen doz bize yetiyor, elimizdeki doz da yeterli. Ayrıca Sinovac’la ilgili de şu ana kadar gelen 34 milyondu, dün 1,5 milyon daha geldi, çarşamba günü 1,5 milyon daha gelmiş olacak 37 milyon olacak. gelmeye devam ediyor, elimizde Sinovac da var" ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye gelen turistlere uygulanan tedbirlere ilişkin bilgi veren Bakan Koca, "Biz diyoruz ki aşı karnesi olan veya son 6 ayda hastalığı geçirmiş olan kişilerden istemiyoruz ama bunun dışında olan herkesten 48 saat içinde antijen, 72 saat içinde PCR istiyoruz. Bazı ülkelerde biliyorsunuz uçak kapattık 6 ülke için, 2 ülke için de karantina devam ediyor, Pakistan ve Afganistan, ayrıca İran gibi İngiltere gibi ülkelerden antijeni kabul etmiyoruz her halükarda PCR istiyoruz" dedi.

AŞILAMADA HEDEF YÜZDE 70

Aşı hedefine ilişkin soruyu yanıtlayan Koca şu açıklamada bulundu:

"Biz bayrama kadar aşılanması gereken 18 yaş üstü vatandaşın ki 62 milyona yakın en az yüzde 70 ki 42-43 milyon gibi bir rakam eder en az yüzde 70’inin en az 1 aşıyla aşılanmasını hedefliyoruz. Onun için bütün illeri dünden itibaren yayınladığımız il bazlı aşı oranlarıyla birlikte illerin bu noktadaki durumunu ve her ilde oranı artırmak üzere yapılması gereken yaklaşımları yerinde karar vererek, mobil ekip sayılarımızı da olabildiğince artırarak bir an önce bu hedefe ulaşıp toplumsal bağışıklığı sağlamak istiyoruz."

Bakan Koca, bayrama ilişkin ekstra bir tedbirin olmadığını da sözlerine ekledi.

ÜÇÜNCÜ DOZ BAŞLADI

“Gönüllü olan ve iki doz aşısını yaptıranlar için ve diğer tüm vatandaşlar için üçüncü doz konusunda nasıl bir çalışma yürütülüyor?" sorusuna ise, "Üçüncü doz herkes için dediğimiz çerçevede ise açıldı, gönüllü olanlar dahil olmak üzere. Gönüllü olan 2 doz yaptırdıysa benzer şekilde 50 yaş üstü herkes, sağlık çalışanı ise veya 50 yaş üstündeyse açılmış oldu. Orada problem yok. Bunu belki Bilim Kurulunda biraz daha aşağı çekebiliriz, 50 yaşı. Yakında kritik görev almış olan kişiler de belediye başkanları dahil olmak üzere onlara da üçüncü dozu açmış olacağız" açıklamasını yaptı.

KUTAHYA'DAKİ OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakan Koca, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünün, Şehirler Arası Otobüs Terminali’ndeki Aşı Uygulama Merkezi’nde çekilen ve sosyal medyada yayılan videoyla ilgili başlattığı idari soruşturmaya ilişkin soru üzerine, "Biz sonuçta, Bakanlık olarak, sağlık çalışanları olarak işimizi ciddiyet ve hassasiyetle yapıyor olmalıyız. İşi, var olan, olması gereken hizmet şeklinden başka bir noktaya taşırmıyor olmamız gerekiyor. Ama bunun için de cezalandırılmasının doğru olduğu kanaatinde değilim. Yani bizim yapmamız gereken ciddiyetle, hassasiyetle olması gereken şekliyle çünkü biz sağlık hizmeti veriyoruz bunun gereğini yapıyor olmak. Ama bu anlamdaki yaklaşım cezalandırılmalı mı? Bana göre doğru değil. Cezalandırılmamalı ama olması da gerekmiyor. Biz olması gereken ciddiyet ve hassasiyetimizi ve ağır başlılığımızı korumalıyız. Cezalandırılmaması gerektiği kanaatindeyim" değerlendirmesinde bulundu.

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