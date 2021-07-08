Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'da ağzında maske olmadan hapşırdığı için bir kişiyi bıçakladığı iddia edilen seyyar satıcı yakalandı. Olay Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Mehmet D. (60) Atatürk Caddesi'nde seyyar satıcı R.K'nın yanından geçerken hapşırdı.

NEDEN MASKE TAKMIYORSUN DİYE TEPKİ GÖSTERDİ

Bunun üzerine R.K, Mehmet D.'ye ağzında maske olmadığı halde hapşırdığı için, "Neden maske takmıyorsun. Virüs var, bu şekilde niçin hapşırdın" diyerek tepki gösterdi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.K, Mehmet D'yi kalçasından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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