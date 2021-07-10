Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşçilerin “çöpleri toplamama eylemi” sebebiyle ilçenin meydan, cadde ve sokaklarında çöp yığınları oluştu. Bir grup işçi, dün Çankaya Belediye Başkanlığına giderek eylemlerini burada sürdürdü. Yetkililerle görüşen ve sözleşmeyi kabul etmediklerini belirten bazı işçiler, geri adım atmayacaklarını ifade etti. İşçilerin eylemi sebebiyle biriken çöpler için devreye Ankara Büyükşehir Belediyesi girdi. Çöpler, Büyükşehir Belediyesine ait çöp arabalarıyla toplandı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ikramiye ve sosyal haklarla artış oranının yüzde 40 olduğunu ifade ederek, “Buna rağmen bazı işçilerimiz eyleme geçti” dedi