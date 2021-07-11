Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ve Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilişinin yıl dönümü dolayısıyla kendisine "uzun ömürlü, yüce" anlamına gelen çınar fidanı takdiminde bulundu.

ÜÇÜNCÜ YIL HEDİYESİ

Bahçeli, fidanı, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ve Zat'ı Devletleri'nin Cumhurbaşkanı seçilişinin üçüncü yıl dönümünü gönülden kutluyor, yeni bir çınar rüyasının tezahür etmesini temenni ediyorum." mesajıyla Erdoğan'a gönderdi.

Öte yandan MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan da MHP Genel Başkanlığına seçilmesinin 24. yıl dönümü nedeniyle Devlet Bahçeli'ye 6 Temmuz'da çiçek yollamıştı.

Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı: Müsaade etmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa soykırımına ilişkin, "Avrupa ve insanlık tarihinin bu kara lekesinin, ne surette olursa olsun, geri plana itilmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Yunan Bakan'dan Erdoğan'a övgü: Türkiye'nin imajını belirlemiş bir lider Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Meeting Point programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü yağdırdı.

Bakan Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür mesajı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisi ile ilgili iddiaları 'itibar suikastı' olarak nitelendiren MHP lideri Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.

Bahçeli'den Soylu'ya destek: İtibar suikastını kabul etmiyoruz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli, İçişleri Bakanı Soylu'ya destek vererek, "İtibar suikastını kabul etmiyoruz." dedi.