Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Fetullahçı terör örgütünün darbe ihaneti 5. yılına girerken ilk saldırının düzenlendiği Millî İstihbarat Teşkilatında (MİT) gece boyu verilen mücadele ve teşkilatın ihanete karşı nasıl bir kale olduğu da ortaya çıktı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın imzasını taşıyan ve TBMM Darbe Araştırma Komisyonuna gizli kodu ile gönderilen raporda, istihbaratın 15 Temmuz’da başlayan ve 10 Ağustos günü ‘’Demokrasi Nöbetleri’’ ile birlikte sona eren teyakkuz durumunun bütün detayları yer alıyor. Gazetemizin ulaştığı rapor, FETÖ unsurlarının ilk saldırı mahalli olan MİT Yenimahalle Yerleşkesi Güney Nizamiyesinin saat 22.38’de Kobra ve Sikorsky tipi helikopterler ile başlayan silahlı mukavemetin de ayrıntılarını içeriyor.

“HİÇBİR DARBECİYE GİRİŞ İZNİ YOK”

Hain darbe girişiminin başladığı dakikalarda Hakan Fidan tarafından verilen talimat ile teşkilat yerleşkesine hiçbir darbecinin girişine izin verilmeyeceği, mahallî ve mülki idare amirleri ile gereken koordinasyonun sağlanması gerektiği vurgulandı. Talimatın en dikkat çekici tarafı ise ‘ne pahasına olursa olsun mukavemet edileceği ve teşkilat mensuplarına verilen ateş emri vurgusu’ oldu.

FİDAN İÇİN HELİKOPTER YOLLAMIŞLAR

Raporda FETÖ’cü teröristler ile teşkilat mensupları arasında gece boyu yaşanan çatışmalara ait bilgiler de paylaşıldı. Buna göre darbeci teröristler, ilk bombardıman sonrası sabah saat 06.30’a dek MİT merkezine yönelik saldırılarını sürdürdü. Darbeciler o gece gasbettiği uçaklarla Güney Nizamiye’ye 3, Doğu Lojmanları Kuzey Nizamiye’ye iki sorti ile saldırarak bölgeyi havadan taradı. Ayrıca FETÖ’cü teröristler helikopterler ile de bu saldırılara destek verdi ve 7.62’lik makineli tüfeklere ek olarak yerleşkeye 20 mm’lik top atışları gerçekleştirdi. Gece boyu lojman ve merkez binaların üzerinde taciz uçuşlarını sürdüren teröristlerin son hamlesi ise Hakan Fidan’ı alma amaçlı MİT merkezine gönderilen helikopter oldu. Merkeze konuşlanan silahlı koruma birliklerinin mukavemeti helikopterin inişini engellerken herhangi bir sızma girişimine de izin vermedi. Şiddetli çatışmaların yaşandığı o anlarda üç MİT mensubu yaralandı. Çok sayıda araç ve bazı binalar ciddi hasar gördü.

DARBENİN MERKEZİNE ABLUKA

15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’cüler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, Özel Harekât Daire Başkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı/TÜRKSAT Merkezi, Gölbaşı Emniyet Genel Müdürlüğü/Havacılık Daire Başkanlığı ile MİT Yenimahalle Yerleşkesini özel ve öncelikli hedef olarak seçti ve saldırdı. Yaşanan bu gelişmelerin hemen ardından MİT yönetimi, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’dan karadan havaya füze sistemlerinin kullanımı konusunda izin aldı. Yapılan caydırıcı atışlar ile de stratejik kurum ve kuruluşlar üzerinde yapılan alçak uçuşlar ve hava indirmeler önlendi. MİT mensuplarının bir diğer faaliyeti de darbenin merkez üssü olarak tespit edilen Kazan’daki Akıncı Üssü ile birlikte Güvercinlik Kara Havacılık Okulunda yaşanan hareketliliğin engellenmesine destek vermek oldu.

KAHRAMANLARA ONUR ÖDÜLÜ

Raporda kurumun müdafaasında canları pahasına çarpışan 351 onur ödülü verildiği aktarıldı. Bununla birlikte hain darbe girişimi sebebiyle teşkilat bünyesinde 181 personele işlem yapıldığı, bunlardan 81’inin pasif göreve tayin edildiği, 84’ünün geçici görevlendirmesine son verildiği, 31’i ile ilişiğin kesildiği belirtildi.

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