Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Türkiye’yi daha güvenli bir yer haline getirme konusunda önemli adımların atıldığının altını çizen Bakan Soylu, Orhan Şaik Gökyay'ın "Bu Vatan Kimin" şiirinden,

"Tarihin dilinden düşmez bu destan

Nehirler gazidir, dağlar kahraman

Her taşı bir yakut olan bu vatan

Can verme sırrına erenlerindir"

dizelerine de yer verdi.

"AZİZ MİLLETİMİZİN ÖDEDİĞİ SAYISIZ BEDELLERİN SONUNCUSU"

"Bir ihanetin karanlığını, umudun aydınlığına çevirmemizin üzerinden tam 5 yıl geçti." ifadelerine yer veren Bakan Soylu, "Milli irade ve demokrasi uğruna aziz milletimizin ödediği sayısız bedellerin sonuncusu olan 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğumuz direnişin yıl dönümünde 251 şehidimizin özlemi ve ecdadımızdan emanet aldığımız milli şuuru herhangi bir eksiklik olmadan muhafaza etmenin gururu içindeyiz." dedi.

"Şurası açıktır ki; o karanlık gecede milli iradeye ve demokrasiye tasallut eden, karanlık planları sabaha varmadan boşa çıkan FETÖ ve onun arkasındaki güçler, asıl darbeyi, ülkemizin o geceden sonra ortaya koyduğu gelişme, kalkınma ve geleceğini yeniden inşa etme azmiyle almışlardır." diyen Soylu, "Kim bilir hangi küresel plana payanda yapmayı hayal ettikleri Türkiye, bugün insansız hava aracı üretiminde dünyada söz sahibi, Doğu Akdeniz’de Libya’ya kadar güvenliğini ve uluslararası haklarını takip edebilen, güney sınırının altında oluşturulmak istenilen statükoya karşı hak ve hukukunu savunabilen, mazluma umut olabilen, tüm dünyayı tehdit eden virüs salgını sürecinde dahi tüm altyapısıyla başarıyla ayakta kalabilen bir kapasiteye ulaşmıştır." açıklamasını yaptı.

PKK VE FETÖ'YE BÜYÜK DARBE

İçişleri Bakanlığı olarak, terör başta olmak üzere pek çok iç güvenlik başlığında, Türkiye'yi daha güvenli bir yer haline getirme yolunda önemli adımlar attıklarını aktaran Bakan Soylu, terör örgütü PKK’yı tarihinin en düşük eleman seviyesine, en düşük katılım seviyesine ve örgütten kopmaların en yüksek olduğu noktaya hapsettiklerini vurgularken, 15 Temmuz ihanetinin taşeronu FETÖ ile de ilk günkü azim ve kararlılıkla mücadelenin sürdürüldüğünü söyledi.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde, FETÖ ile mücadele kapsamında, 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 135 bin 916 operasyon yapıldığını ifade eden Bakan Soylu, "312 bin 121 gözaltı ve adli makamların kararıyla 99 bin 123 tutuklama gerçekleştirilmiştir." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mesajını, şu şekilde sürdürdü:

"Şurası açıkça anlaşılmıştır ki, salâlar eşliğinde ve sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimizin ortaya koyduğu cesaret, 251 şehidimizin, gazilerimizin, o gece tarifsiz bir maneviyatla sokağa inen, diliyle ve kalbiyle ülkesi için dua eden tüm vatandaşlarımızın ortaya koyduğu sahiplenme sadece o ihaneti bastırmakla sınırlı kalmamış, geleceğimizi inşa etmek için gereken tüm gücü bizlere ihsan etmiştir. Bu vesileyle 15 Temmuz’un tüm şehit ve gazilerini rahmet ve şükranla yâd ediyor; aziz milletimizin geleceğimize de ışık tutan milli irade ve demokrasi zaferini tebrik ediyorum”

Soylu: PKK'nın inlerine girdik ve başlarına yıktık Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde komando uzman erbaş mezuniyet törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Dedi ki, 'Bunların inlerine gireceğiz.'. İnlerine girdik ve başlarına yıktık." dedi.

15 Temmuz'da 350 milyar dolar kaybettik FETÖ’nün hain darbe girişiminin üzerinden beş yıl geçti. Milletin iradesine yapılan bu girişimin ekonomik faturası ağır oldu. Türkiye ekonomisinin güçlü altyapısı sayesinde hızla toparlanma yaşandı. Ancak darbe girişiminin ülkemize dolaylı olarak 350 milyar dolara mâl olduğu biliniyor.

15 Temmuz şehit aileleri ve gazilere destek ödemeleri bugün yatırılacak Bakan Yanık, 15 Temmuz anma günü hasebiyle 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilere yapılan destek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.