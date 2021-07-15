Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



15 Temmuz Gecesi FETÖ'cü hainlerin kurşunları ile son nefesini veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Anadolu'yu ebedi yurdumuz kılmak için 15 Temmuz şehitlerimize borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Biraz gecikme ile de olsa bu müzeyi milletimizin hizmetine sunarak, hak, özgürlük, adalet mücadelesinin öyle kolay kazanılmadığını dünyaya göstermek istedik. 15 Temmuz direnişi 8 farklı tema ile 8 ayrı salonda anlatılıyor. Yaklaşık 66 bin metrekarelik müze bölümü, açık hava vadili peyzaj alanı ile bu eser şehitlerimizin hatırasını hep yaşatacaktır.

Müzenin tasarlanmasında emeği geçen tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum. Rabbimden bir daha milletimizi 15 Temmuz gibi imtihanlara maruz bırakmamasını diliyorum. Türkiye'nin benzer ihanetlere uğramaması için başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleri, her türlü fitne ve fesat odaklarına karşı teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz.



Kardeşlerim, bu direniş topunuz birden gelin diye meydan okuduğumuz bir destan olmuştur. Bu ihanet zincirinde her şeyi düşünenler tek bir şeyi hesaba katmamışlardır: Türk milletinin ülkesini ve devletini canı pahasına koruyacağını hesap etmemişlerdir.

FETÖ'cü alçaklar tarafından şehit edilen kardeşlerimizden her birinin hikayesi ilham verecek ayrıntılarla dolu. Çeşitli vesilelerle tanıştığımız kardeşlerimizden şehitlik makamına uğurladığımız kardeşlerimiz var. Tek bir damlası bile boşa akmayan kanları İstiklal mühürleri olarak görüyoruz. 15 Temmuz'da sokaklara çıkan, yolları dolduran, darbecileri önüne katıp kovalayan kahramanlarımız sayesinde Türkiye'nin geçilmez olduğu bir kez daha görülmüştür.

Eğer o gece darbeciler karşımıza dikilselerdi, şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektik. Nasıl ki meclise varan milletvekillerimiz, 'öleceğiz ama burayı terk etmeyeceğiz' demişlerse, nasılsa 10 binlerce vatandaşımız adeta şehadet sırasına girdiyse, nasıl henüz bıyıkları terlememiş delikanlılardan büyüklerimize kadar bir millet topyekün kıyama kalkmışsa, işte biz de aynı hissiyat içindeydik. Şehitler ölmez bizim için kuru bir slogan değildir. Durup dinlenmeden mücadeleyi sürdüreceğiz. Önümüze çıkan engelleri birer birer aşarak, tuzakları birer birer bozarak hedeflerimize yürüyoruz. Şimdi önümüzde 2023 hedeflerimize son bir eşik var. Onu da aştığımızda yeni bir döneme giriyoruz.

Sevgili gençler bu millet ihaneti affetmez. Haini de affetmez. Hainlerin arkasında duranları da affetmez. Millete silah çekenin, milletin geleceğini karartmaya kalkanın affı olmaz. Kendine veya içinde yer aldığı gruba ikbal devşirme peşine düşenin affı olmaz. Gerekirse kan kusar, kızılcık şerbeti içtik deriz ama milletimizi böyle bir ayıbın içine sokmayız. İçeride ya da dışarıda her kim FETÖ'cülerle, başka terör örgütleri ile ilgili hak, hukuk, adalet edebiyatı yapıyorsa, kafasının arkasında ülkemiz ve milletimiz ile ilgili karanlık amaçlar vardır. O nasihatleri kendizine saklayın.

15 Temmuz darbe girişimi Times Meydanı'nda anlatıldı ABD'nin New York şehrindeki Times Meydanı'nda bulunan dev dijital ekranda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi anlatıldı.



15 Temmuz gecesi sela okuduğu için darp edilen müezzin o geceyi anlattı FETÖ'nün darbe girişimi gecesi, sela okuduğu için darp edilen emekli müezzin Mehmet Kuzgun, “Camilerimizde selalarımızı verdik. 3-5 kişi geldiler ‘darbe olacak’ dediler. Biz de ‘bu darbe olmayacak’ diyerek selalarımızı verdik. Kaldırım taşlarıyla bizi darp ettiler. Bu vatan için, millet için bayrağımız için kanımızı son damlasına kadar vermeye hazırız” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'nda yaptığı konuşmada, "15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır." dedi.