Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan “Biletler bitmiş durumda. Ek seferlerin biletleri satılmaya başladı. Seferlerimiz günlük 1.500’e çıktı. Ek seferlerle birlikte daha da yükselecek. Bayramda vatandaşlar korsan taşımacılığa yönelmesin. Biletlerini firmalarımızdan alsınlar. Her yerden izinsiz otobüs kalkıyor. Bu, bize zarar veriyor” dedi.

UÇAKLAR DA DOLDU

Uçaklarda da bayramın ilk gününe kadar boş yer kalmadı. Yoğunluk, İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na yansıdı. Vatandaşlar, bayram tatili için memleketlerine gitmek üzere sabah saatlerinden itibaren terminal ve bilet satış ofislerine geldi. Otogarda maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyulmasına yönelik anonslar yapılıyor. Bazı otobüs firmalarının ise vatandaşların bilet taleplerine yetişmekte güçlük çektiği gözlendi. Otobüs firması yetkilisi Vahap Turgut “Yoğunluk, arefe günü akşamına kadar devam eder” dedi.

HAVALİMANINDA UZUN SIRALAR

İstanbul’daki havalimanlarında da Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Havalimanı’na gelen yolcular, kontrol noktaları önünde ciddi kalabalık oluşturdu. Güvenlik kontrolünün ardından terminale giren yolcular; bilet ve valiz işlemleri için de iç ve dış hat kontuarlarında uzun sıralarda bekledi. Başta THY olmak üzere birçok hava yolu şirketi yoğunluk sebebiyle ek sefer düzenleyecek. THY, Kurban Bayramı’nı da kapsayan 16-25 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Havalimanı’nda 249 ek sefer icra edecek.

Otobüs biletlerinde tavan fiyat uygulaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması başlattı.

Koltuk sınırı kalktı, bilet fiyatları düşmedi Koronavirüs tedbirleri 1 Temmuz’da kaldırıldı. Bu kapsamda şehirlerarası yolcu otobüsleri tam kapasite çalışmaya başladı. Ancak bilet fiyatlarında beklenen düşüş yaşanmadı. Fiyatlar cep yakıyor