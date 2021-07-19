Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'dan Türkiye sınırına geçen kaçak göçmenlerin Van'da çekilen görüntüleri tepkilere yol açtı. Afganistan uyruklu oldukları iddia edilen göçmenlerin, boş arazide toplu şekilde yürüdüğü görüldü. Bu görüntüler sonrası Van Valiliğinden bir açıklama geldi. Bölgede jandarma ve polisin 24 saat boyunca görev yaptığını belirten Valilik "Görüntüler 10 Temmuz tarihine ait. Mültecilerin yürüdüğü yer İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi, Erek Dağı istikameti. Son dönemlerde cereyan eden hadise sonrası bölgemize özel harekât ve kolluk personeli takviye edildi. Ardından güvenlik güçleri, organizatörlerin mültecileri saklamak için kullandığı ve 'şok ev' olarak tanımlanan metruk evlere operasyon düzenledi. Bugün itibariyle 1.456 mülteci yakalandı, 11 organizatör de gözaltına alındı. Organizatörlerden 6'sı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Buna ek olarak kaçakların saklandığı 11 adet baraka tarzı yapı yıkıldı" ifadelerini kullandı.



İRAN SINIRINA DUVAR

Van-İran sınır hattında 2021 yılı içerisinde düzensiz göçü engellemeye yönelik faaliyetlerle ilgili bilgi veren Valilik, şunları kaydetti: Yıl başından bu yana 34.308 kişinin hudut hattından ülkemize yasadışı yollarla girişi engellendi. Yine güvenlik kuvvetlerimiz tarafından bu yıl içinde 27.230 göçmen yakalandı. Bunun yanı sıra 716 organizatör gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı. Sınır güvenliğinin sağlanması için sınır hattına ilave karakol ve kuleler yapılmakta. Ayrıca sınır güvenlik duvar inşaatına başlandı, 110 kilometre hendek kazıldı. Sınır boyunda 76 monoblok ve lego kulenin yapımı tamamlandı. 103 adet elektro optik kule yapımı da devam ediyor. Kaçak göçün engellenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürecek.



Ülkeye kaçak yollarla giren 85 göçmen KYK yurtlarına yerleştirildi Niğde’de ülkeye kaçak yollarla giren ve otoyol üzerinde duran tırdan inip, yerleşim yerlerine dağılan düzensiz göçmenlerden 7'sinin testi pozitif çıktı. 85 göçmen de KYK yurtlarına yerleştirildi



Göçmenler otobüsten inip kaçtı polis ve jandarma kovaladı Karaman’da, yolcu otobüsünden inerek ormanlık alana yaya olarak kaçan göçmenler ile polis ve jandarma arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 1 saat süren kovalamaca sonunda 18 kişi oldukları ileri sürülen göçmenlerden 6’sı yakalandı.