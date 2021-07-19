Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'da hastanede yaşananlar, sosyal medyanın gündemine oturdu. Mustafa Kemalpaşa Devlet Hastanesi’nde çalışan bir kadın doktorun hastalarla kurduğu diyalog tepki çekti. Nöbetçi hekim acil ameliyata girince hastalar Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. S.E.Ç.'ye kaldı. Yeşil alan hastalarının fazla beklemesi üzerine başlayan tartışmada kadın doktorun ayağı sarılı genç bir hasta ile tartıştığı sırada sarfettiği hakarete varan sözler kameraya yansıdı.



"POLİSİ ÇAĞIR, GELİP KÖPEKLERE MAMA VERSİN"

Tedavi olmaya gelen ayağı alçılı gençle tartışan doktor, gence "Yürü git boşaltın burayı. Bakmıyorum canımı mı alacaksınız? Git kime istersen şikayet et. Hatırım kalır etmezsen" dedi. Genç "Hareketlere bak" diyerek cevap verirken, bunun üzerine Dr. S.E.Ç. bir görevliye seslenip "Hasan bey polisi çağırsana, gelip köpeklere mama versin" diyerek hastalara hakaret etti. O sırada tedavi olmayı bekleyen diğer hastalar da, "Hocam ayıp oluyor ama bu nasıl bir konuşma şekli" diyerek tepkilerini dile getirdi.



HAKKINDA İDARİ SORUŞTURMA AÇILDI

Bir vatandaşın cep telefonu ile kayda aldığı o anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken bir çok kişinin de tepkisini topladı.Binlerce kişi videoyu paylaşıp Sağlık Bakanlığını etiketledi. Bunun üzerine harekete geçen Sağlık Bakanlığı, doktor hakkında idari soruşturma başlattı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu tartışmada hekimimizin üslubu ve mesleği ile bağdaşmayan ifadeleri bizi ziyadesiyle üzmüştür. Sağlık personelimizin uzunca bir süredir zor koşullarda ve yoğun mesai ile çalıştıkları ve insani ölçülerde yıpranmış olmaları anlaşılabilir olsa da mesleki ciddiyetten ayrılmamak esastır. Bu kapsamda idari soruşturma başlatılmıştır."



Hastane karıştı, doktorlar birbirine girdi! Şanlıurfa'da, doktor ve başhekim yardımcısı, denetim sonrası çıkan tartışmanın şiddetlenmesi üzerine yumruk yumruğa birbirine girdi.



Doktorun boğazını kesen sanık 1 yılda serbest kaldı Mahkeme, Maçka Parkı'nda doktor Süleyman Sönmez'in boğazını kesen saldırgan Emrah Danışman'ın tahliyesine karar verdi. Kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanan Danışman, 1 yıl sonra serbest kaldı.



