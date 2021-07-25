Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi | ANKARA

Sağlık Bakanlığı verilerine göre mayıs ayından bu yana yüzde 2-3’ler civarında gerçekleşen testlerin pozitif çıkma oranı, son haftada hızla artmaya başladı. 15 Temmuz’dan itibaren ilk defa yüzde 3’ün üzerine çıkan pozitiflik oranı, son birkaç gündür yüzde 4-5’ler civarında... Bu oran önceki günkü verilerde yüzde 5’i de geçti. Böylelikle Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), bir ülkede salgının kontrol altında olması için belirlediği yüzde 5 kriterinin üzerine çıktı. Türkiye’de 100 bin nüfustaki vaka sayısı da 63’ün üzerine yükseldi. Bu oranlara sahip ülkeler, ‘yüksek riskli bölge’ olarak kabul görürken vakalar böyle artmaya devam ederse Türkiye’nin birçok ülke tarafından yeniden kırmızı listeye alınma ihtimali yüksek.

VAKALARIN YÜZDE 90'I AŞISIZ

Bu arada, aktif vaka sayısı 120 binlere geldi. En son mayıs ayı ortasında bu seviyelerin üstüne çıkılmıştı. Hâl böyleyken maska ve mesafe uyum oranı salgının başından bu yana en düşük seviyelerde. Ayrıca aşılama çalışmaları da katılımın az olmasıyla yavaşladı. Toplumdaki bu 'tedbir yorgunluğu' devam ederse hastanelerin yükü yeniden artacak. Uzmanlara göre son birkaç gündür hastaneye yatırılanların yüzde 90'ı aşısız. Öte yandan 9 günlük bayram tatilinin etkisi bu hafta verilere yansıyacak. Tatilden dönenler ile birlikte büyükşehirlerde vaka patlaması bekleniyor.

Covid-19'da delta etkisi: Vakalar 10 günde 2 kat arttı Türkiye'de son verilere göre, 10 Temmuz'dan bu yana Covid-19 testi yapılan her 100 kişiden 2,4'ü pozitif çıkarken bu oranın, dün itibarıyla yüzde 4,4'e yükseldiği görüldü.

Dünya piyasalarına delta freni Yeni varyantın Avrupa ve Asya başta olmak üzere vakalarda tekrar artışa sebep olması, birçok ülkede yeniden tedbirleri gündeme getirdi. Ekonomik toparlanma için umutlar azaldı. Küresel borsalarda kayıplar yaşanıyor.