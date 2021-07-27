Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'yu kabul etti. İki lider görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Lourenço ile baş başa ve heyetler arası gerçekleştirilen görüşmelerin verimli geçtiğini belirterek "Angola ile ilk üst düzeyde görüşme bugün Türkiye'de gerçekleştirildi. İki ülke arasında siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel, savunma sanayii kapsayan konular ele alındı. Angola rastgele bir ülke değil, 33 milyon nüfusa sahip. Bizim de 84 milyon nüfusumuz var. 117 milyon nüfus topladığımız zaman, müşterek yapılabilecek çok şey var. Yarın iş adamlarımızla bir araya gelecek. Altyapı, üstyapıya yönelik bir çok konuyu muhataplarıyla görüşecekler" dedi.

"10 TANE ANLAŞMA İMZALADIK"

Angola'ya BM Genel Kurulu sonrası işadamlarıyla birlikte bir ziyaret gerçekleştireceklerini bildiren Erdoğan "Değerli dostumla bir çok adımları atacağımıza inanıyorum. Burada ilk adımı attık, 10 tane anlaşma imzalandı. Bunları hayata geçirmek şart. Şu anda ticaret hacmimiz 176 milyon dolar. Bu iki güçlü ülke için bu ticaret hacmi çok ama çok hafif. İlk etapta mutabakatımız 500 milyon dolara ulaşmak" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadelede her zaman kendini ispatlamış bir ülke olarak Angola’nın da yanında yer alacağına dikkat çekti.

"EVİMDE GİBİ HİSSETTİM"

Angola Cumhurbaşkanı Lourenço da iki ülke arasında iş birliklerinin devam edeceğini söyledi. Lourenço "Türk misafirperverliğine değinmek istiyorum; Sayın Erdoğan ve Türk halkı sanki evindeymişim gibi hissettirdi. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Yatırımların teşviki ve korunması ile hava taşımacılığı anlaşmalarının çok önemli olduğunu vurgulayan Lourenço "Bundan sonra Türk yatırımcılar güvenle Angola’ya gelip yatırımlarını yapabilecek. Haftada 4 uçuş olacak. Bütün alanlarda işbirliklerini daha yüksek seviyeye çıkaracağız" şeklinde konuştu.