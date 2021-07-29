Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu güney sınırındaki tel örgülerin yakınına yaklaşan bir kişi daha sonra buradaki otları tutuşturmaya başladı. Alevler kısa süre içinde kışlaya sıçradı. Kaçmaya çalışan zanlıyı ise çevredeki vatandaşlar yakaladı ve polise teslim etti.
KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Olayı gerçekleştiren adamın 28 yaşındaki K.Ü.Y. olduğu öğrenildi. Zanlının sosyal medyadan devlet büyüklerine hakaretler ettiği, onlar adına sahte hesaplar açtığı tespit edildi. Ayrıca terör örgütü PKK yanlısı videolar çektiği, Türk bayrağına küfürler ettiği belirlendi. Daha önce de Polatlı'da benzer şekilde yangın çıkarmaya çalıştığı ve yakalandığı öğrenildi.
EV HAPSİ VERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından yargılanmak üzere Polatlı Adliyesi'ne götürülen zanlıya çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verildi.
Topçu ve Füze Okulu Komutanlığına sabotaj girişimi! Zanlı PKK'lı çıktı Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı bir kişi tarafından kundaklanmak istendi. Şahıs, vatandaşlar tarafından etkisiz hâle getirildi.
PKK'nın saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta, terör örgütünün "saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu"nun da arasında olduğu 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Askeri kışlaya sabotaj girişiminde bulunan zanlıya ev hapsi
Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı bir kişi tarafından kundaklanmak istendi. Vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen zanlıya ceza olarak ev hapsi verildi.
Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu güney sınırındaki tel örgülerin yakınına yaklaşan bir kişi daha sonra buradaki otları tutuşturmaya başladı. Alevler kısa süre içinde kışlaya sıçradı. Kaçmaya çalışan zanlıyı ise çevredeki vatandaşlar yakaladı ve polise teslim etti.
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