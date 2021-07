Türkiye Gazetesi

Asparan mevkisinde yangının seyri ve söndürme çalışmaları hakkında bilgi alan Ersoy, bölgede bulunan vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Ersoy, Marmaris Asparan bölgesinde yangının birkaç gündür devam ettiğini söyledi.

Başta Orman Genel Müdürlüğü ekipleri olmak üzere devletin tüm kurumlarının özveriyle bölgede olduğunu vurgulayan Ersoy, "Askeri üsten de bugün çok büyük takviye geldi. TOMA’lar da dahil yangın bölgesinde yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Şu an iki noktada sıkıntımız var. Asparan ve Turunç bölgesi. Ekiplerimiz 24 saat aralıksız çalışıyor. Kontrol altında tutup sabah günün doğmasıyla birlikte amfibi uçak ve helikopterlerimizle birlikte inşallah rüzgar da yardım edecek. Yangını boğmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"HAVA ÇOK KURU VE RÜZGAR VAR"

Ersoy, ekiplerin özverili çalışmasının yanında gönüllülerin ve vatandaşların desteğinin kendisini çok sevindirdiğini ifade etti.

Çok kuru bir havanın olduğunu, yangın için gerekli ortam bulunduğunu belirten Ersoy, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu Türkiye'ye has bir ortam da değil. Avrupa kıyı kesimlerinde de yangınlar var. Ülkemizde de çok kuru bir hava ve rüzgar var. Bu akşam itibarıyla rüzgar lehimize. Böyle devam ederse ekiplerimizle yangını boğup, sabah da uçak, helikopter ve ilave ekiplerin gelmesiyle yangını kontrol altına alıp, soğutacağımızı düşünüyoruz. Bu sadece ekiplerimizin çalışmasıyla olacak bir şey değil bize güç veren halkımız var. Bıraksak onlar da yangın bölgesine gitmek istiyor. Hiç gerek yok. Onlar bize her türlü desteği veriyorlar zaten. Keşke hiç can kaybı ve yaralı olmadan bu işin altından kalksaydık. Bugün Şahin kardeşimizin cenazesine de gittik. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Antalya’da da 3 kaybımız var onlara da Allahtan rahmet diliyorum. İnşallah yeni yaralanmalar ya da kayıplar olmadan bu işin altından kalkacağız. İnanıyoruz çok kısa zamanda bu yangın belasını da hep birlikte atlatacağız."

"YANGIN YERLEŞİM BÖLGELERİNDEN UZAKTA"

Öncelikli hedefin yangını hızlı bir şekilde söndürmek olduğunu vurgulayan Ersoy, "Yangın yerleşim bölgelerinden uzakta. Yerleşim yerlerine gelmeden yangını söndürmek istiyoruz." dedi.

