Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konseyin Şeref Üyesi ve eski Muğla Milletvekili Hasan Kökten de, ATBD Council olarak Türk ve ABD iş dünyasında Kıbrıs Türk Devleti’nin oluşması konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Kökten, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs’ta sadece bir saray yapılacağının müjdesini vermediğini, bu müjdenin saray projesinin çok daha ötesinde olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Saray, sadece cumhurbaşkanlarının veya milletvekillerinin rahat etmesi için değildir. Kıbrıs Türk Devleti’nin uluslararası medyada ağırlığını oluşturacak, bir kimliğinin oluşmasını sağlayacak önemli bir yapıdır. Bunun arkasından yatırımlar da gelecektir. Maraş’ta yüzde 3,5 oranında açılım yapılması bir başlangıçtır. Bu az bir toprak değil, 200 dönümlük bir alanın inşa edilmesi anlamına gelir. Azerbaycanlı milletvekillerin Kıbrıs’ta olması da Kıbrıs’ın gelecekte Azerbaycan ve Türkiye ile birlikte hareket eden ülkeler tarafından tanınması noktasında önemli olmuştur.”

Terzioğlu: Maraş özbeöz Türk’ün mülküdür ATBD Council Kurucu ve Onursal Başkan Uğur Terzioğlu, KKTC’nin yeni adının “Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” olması gerektiğini söyledi.