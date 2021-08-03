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Bakan Akar'dan PKK açıklaması
03.08.2021 - 09:47 | Son Güncelleme: 03.08.2021 - 09:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Akar: "Etkin ve kararlı bir şekilde yürüttüğümüz terörle mücadelemiz sonucu sıkışan PKK/YPG, can havliyle sosyal medya başta olmak üzere her türlü yalanı, fitneyi, hainliği kısacası her yolu mubah gören söylem ve eylemlere girişmiştir."
Etiketler : bakan akar,pkk,terör,
798576 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/798576.aspx
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