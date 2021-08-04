Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın’ın Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi’nde meydana gelen orman yangını rüzgarın şiddeti ile yön değiştirmeye devam ederken, dünyaca ünlü Afrodisias Antik Kenti’nde tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Alevlerin Afrodisias Antik Kenti’ne ulaşma riskine karşı teyakkuza geçilirken, müze envanterleri de olası bir durumda tahliyeye hazır hale getirildi.

KRİZ PLANINA HAZIRLANDIK

Yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunan Aydın İl Kültür Turizm Müdürü Umut Tuncer, müzenin tahliye planını hazırladıklarını belirterek, “Afrodisias Müzesi’nin tahliye planını hazırladık. İl ve çevre müzelerdeki personellerimizin tamamını oraya intikal ettirdik. Yaklaşık 8 adet su tankerini müzemize istifledik. Orada kriz planına hazırlandık. Umuyoruz bu yangını sabaha kadar kontrol altına alırız. Burada büyük bir dayanışma örneği var. Sabah kadar sorunu çözmüş oluruz diye düşünüyorum. Müzeyi tahliye etmek zorunda kalmayacağımızı düşünüyoruz ama tahliye planımızı hazırladık” dedi.

Orman yangınlarında son gelişmeler Muğla, Antalya, Isparta, Uşak, Denizli ve Balıkesir'de alevlerle mücadele devam ediyor. OGM'den yapılan son açıklamaya göre 6 ilde, 11 noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin söndürme çalışmaları sürüyor.

Denizli'de yangın çıkarmaya çalışan bir kişi tutuklandı Denizli'de boş arazide yangın çıkarmaya çalıştığı iddia edilen H.E.B. isimli şüpheli tutuklandı.