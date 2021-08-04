Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmutbey Tem Otoyolu çevresinde yeterli bakım yapılmayan ve sulanmayan çimenler, sararıp soldu. Bakımsız bırakılan ve uzayan otlar arasına atılan çöp ve plastik şişeler dikkat çekti. Yol kenarında bakımsız, yanmış ve kurumuş yeşil alanlar, drone ile havadan görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda yol kenarındaki dikey peyzajın kaldırılmasıyla tepki toplayan İBB’nin tavrı, sosyal medyadan da eleştirildi.

İBB, refüj demirlerini yol yerine dereye dikti CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), akıl sır erdirilmez bir çalışmaya imza attı.