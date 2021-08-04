Mahmutbey Tem Otoyolu çevresinde yeterli bakım yapılmayan ve sulanmayan çimenler, sararıp soldu. Bakımsız bırakılan ve uzayan otlar arasına atılan çöp ve plastik şişeler dikkat çekti. Yol kenarında bakımsız, yanmış ve kurumuş yeşil alanlar, drone ile havadan görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda yol kenarındaki dikey peyzajın kaldırılmasıyla tepki toplayan İBB’nin tavrı, sosyal medyadan da eleştirildi.
İBB, refüj demirlerini yol yerine dereye dikti CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), akıl sır erdirilmez bir çalışmaya imza attı.
İBB yol kenarlarındaki yeşillik alanları kurumaya terk etti
04.08.2021 - 03:22 | Son Güncelleme: 04.08.2021 - 03:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İBB, Mahmutbey TEM Otoyolu çevresindeki yeşillik alanları adeta kurumaya terk etti.
Mahmutbey Tem Otoyolu çevresinde yeterli bakım yapılmayan ve sulanmayan çimenler, sararıp soldu. Bakımsız bırakılan ve uzayan otlar arasına atılan çöp ve plastik şişeler dikkat çekti. Yol kenarında bakımsız, yanmış ve kurumuş yeşil alanlar, drone ile havadan görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda yol kenarındaki dikey peyzajın kaldırılmasıyla tepki toplayan İBB’nin tavrı, sosyal medyadan da eleştirildi.
Etiketler : tem otoyolu,ibb,ibb yol bakımı,
798670 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/798670.aspx
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