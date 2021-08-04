Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantıda, albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şûra'da alınan kararlar Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

Şura'da ele alınacak konular arasında general ve amirallerin terfi ve tayin dosyaları da yer alacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, yaş haddinin yanı sıra görevdeki bekleme süresini de henüz doldurmadı.

3 İSİM HAKKINDA KARAR

Bununla birlikte geçen seneki Şûra kararları kapsamında görev süreleri birer sene uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın yanı sıra görev süresini ve yaş haddini bu sene dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın durumları ise YAŞ'tan çıkacak en önemli kararlar arasında yer alıyor.

Kuvvet komutanlarının emekliye ayrılmaları durumunda ise teamüllere göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında en kıdemli orgeneral durumundaki 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanlığında Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ise Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu kuvvet komutanlığının en kuvvetli adayları arasında bulunuyor.

Komuta kademesinde nöbet değişimi Geçen yıl görev süreleri 1 yıl uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile yaş haddini bu yıl dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın durumları YAŞ’ta karara bağlanacak.

3 kuvvet komutanı YAŞ gündeminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısının ağustos başında yapılması bekleniyor.