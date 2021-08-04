Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş’ta bir yediemin otoparkında henüz belirlenemeyen sebebple çıkan yangından dolayı, çıkan araçlar tek tek patlayarak kül oluyor.

Yediemin otoparkında yangın: Araçlar tek tek patladı

YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangın, Kahramanmaraş - Adana karayolu üzerindeki bulunan bir otoparkta çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına ihbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

ARAÇLAR PATLIYOR

Yangın sırasında park halindeki araçlar bir yandan patlarken, bir yandan da alev alev yanıyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Beykoz’da korkutan orman yangını Beykoz’da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından kısa sürede kontrol altına alındı.

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