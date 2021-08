Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Çilehane Camisi'nde kıldı. Erdoğan'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

208 YANGININ 196'SI KONTROL ALTINA ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, "44 ilimizde çıkan 208 orman yangınının 196'sı kontrol altına alınmış vaziyette." dedi.

Erdoğan, "Orman yangınlarıyla mücadele için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız." diye konuştu.

56 HELİKOPTER ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Orman yangınlarıyla mücadele için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Karadan ve havadan müdahale araç sayısı hızlıca artmış durumda.

Şu an itibarıyla 56 helikopter yangın söndürme faaliyetlerine devam ediyor. 5 ilimizdeki 12 yangının kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Bu illerimiz Antalya, Muğla, Isparta, Aydın ve Denizli.

Yangın mahalline görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacaktır."

ALİYEV İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'le görüşmesine ilişkin, "Şu an itibarıyla 600'ü aşkın yetişmiş itfaiyeci göndermiş durumdalar. Bunu biraz daha da artırabiliriz diyorlar." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız." dedi.

"252 MİLYON FİDANI YIL BİTMEDEN DİKECEĞİZ"

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yanan alanlarda hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bitkisel üretim ve hayvancılıkta zararlar en kısa sürede giderilecektir.

Geleceğe Nefes Kampanyası'yla her vatandaşımız için 3 fidan olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı yıl bitmeden inşallah dikeceğiz."

"HELP TURKEY" ETİKETLİ PAYLAŞIMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgili "Help Turkey" etiketiyle yapılan paylaşımlara ilişkin, "Help Turkey diye bir kampanya başlattılar. Bunun karşısında söyleyeceğimiz tek şey var, güçlü Türkiye. Nitekim fazla dayanamadılar kısa sürede Help Turkey'i çektiler." diye konuştu.