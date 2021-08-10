Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcılık olayalarından biri olan Çiftlik Bank kalpazanlığının bir numaralı ismi Mehmet Aydın'ın, yargılanmasına devam ediliyor. Tosuncuk lakaplı Aydın'ın, hakkında soruşturma yürüten savcının ceza mahkemesine sunduğu doneler neticesinde tutukluluk halinin devamı yönünde karar çıktı.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Mehmet Aydın hakkında, 102 mağdurun şikayetçi olması üzerine "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturmayı yürüten savcılık aylık tutukluluk incelemesi için Aydın hakkındaki dosyayı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi.

Hakimlik, Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu olan ve 2 yıldan fazla süredir firari bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.

Aydın, 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uçakta gözaltına alınmıştı.

Savcılığın hakkında 4 gün gözaltı süresi verdiği "Tosuncuk" lakaplı Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesine getirilmiş, savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, Mehmet Aydın'ın tutuklanmasına karar vermişti.

Aydın hakkında, "Çiftlik Bank" olayıyla ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı bir dava da bulunuyor.

'Tosuncuk' ilk kez hakim karşısında! Tutuklama kararı verildi Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, 75 bin yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, bu dava kapsamında Aydın’ın tutuklanmasına karar verdi.

Tosuncuk'un abisi Uruguay'da yakalandı “Tosuncuk” lakabıyla bilinen Mehmet Aydın’ın teslim olmasının ardından, abisi Fatih Aydın, yerinin tespit edilmesinin ardından gerçekleştirilen operasyonla Uruguay’da gözaltına alındı.

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Tosuncuk'un cebinden bakın kaç para çıktı! On binlerce kişiyi dolandıran ve yurt dışında lüks bir hayat süren Mehmet Aydın'ın cebinden kaç para çıktı? Polis, bütün detayları paylaştı.