Terör soruşturması kapsamında operasyon düzenleyen emniyet güçleri, Muş HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz'i gözaltına aldı.
EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz, Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘terör soruşturması’ kapsamında sabah saatlerinde evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı. Nergiz’in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kandil istiyor, HDP yolluyor HDP’li vekillerin lüks hayatına dikkat çeken baba Şevket Bingöl “Bizim çocukları dağdan gelip almadılar, HDP götürüp sattı, o parayla da kendi çocuklarını yurt dışında okutuyorlar” diye konuştu.