Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, 28 Temmuz’dan bu yana yurdun farklı noktalarında meydana gelen ve ciğerlerimizi alev alev yakan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bu bağlamda 15 gündür beklenen olumlu haber Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi. Pakdemirli, tarihteki en büyük orman yangınlarının, son halkası olan Muğla Köyceğiz yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

BÜYÜK YANGINLAR BİTTİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de gerçekleşen büyük orman yangınların hepsinin söndürüldüğünü bildirdi.

Bakan Pakdemirli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

''Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bizlere desteklerini esirgemeyen ülkelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, STK’lara teşekkür ederiz. Canımız yandı, nefesimiz yandı. Hep birlikte yeşerteceğiz. Müsterih olun. Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk. Bu büyük afette aziz milletimizle de orman için tek yürek olduk. Minnettarız.

28 Temmuz’da başlayan, 15 gün süren ve tarihimizde gördüğümüz en büyük orman yangınlarını yaşadığımız bu süreçte, son halka olan Muğla Köyceğiz yangınını da 'ormanın kahramanları'nın büyük bir özverisiyle kontrol altına aldık.''

Burdur Bucak'ta orman yangını: Bir mahalle tahliye ediliyor Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tehlike altında olan bir mahallede tahliye işlemleri başladı, işte detaylar

Akseki'deki orman yangınında 1 kişi tutuklandı Antalya Akseki'de 28 Temmuz tarihinde başlayan ve önceki gün kontrol altına alınan yangınla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Milas ve Köyceğiz dışında ülkemizdeki orman yangınları kontrol altına alındı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 13 günde çıkan 270 orman yangınının 267'sinin kontrol altına alındığını açıkladı.

OGM'den yanan ormanlar için 3 adım formülü Orman Genel Müdürlüğü, küle dönen ormanların nasıl ağaçlandırılacağını ile ilgili 3 formülü açıkladı. Yanan alanların yeniden orman olması için “Doğal hâlinde bırakılması, tohum serpilmesi ve fidan dikilmesi” adımları uygulanacak.