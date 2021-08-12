Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NASA, 11-12 ve 13 Ağustos tarihlerinin Perseid meteor yağmurunu izlemek için en güzel zamanlar olduğunu belirtirken, saatte ortalama 60 göktaşının görülebileceği görsel şöleni izlemek isteyenleri şehirden uzak bölgelere toplanmaya davet etti.

ÇIPLAK GÖZLE TAKİP EDİLEBİLECEK

NASA tarafından “yılın en iyi meteor yağmuru” olarak adlandırılan gök olayı, bugün itibariyle çıplak gözle takip edebilecek.

23 İLE 00 ARASINDA GÖRÜLECEK

Türkiye’de ise Perseid meteor yağmurunu gözlemlemek için en uygun gün ve saat, 12 Ağustos 23.00-00.00 saatleri arası olarak öngörülüyor.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Swift-Tuttle kuyrukluyıldızının parçaları olan Parlak Perseidler, yılın en popüler meteor yağmurlarından biridir.

Dünya'nın her yıl kuyruklu yıldızın geride bıraktığı toz ve parçacıkların içinden geçmesiyle, Perseid Meteor Yağmuru adı verilen görsel şölen ortaya çıkmaktadır.

Perseidler, her yıl temmuz sonu itibarıyla ortaya çıkıyor ve gece gökyüzünde parıldayan ışık çizgileri olarak görülüyor.

En yoğun hâlini ise ağustos ayının ortalarına doğru alıyor.

NASA, Mars simülasyonlarında çalışacak adaylar arıyor Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bir yıl sürecek Mars simülasyonlarında görev alacak mürettebat üyesi aradığını duyurdu. Adayların 30 ve 55 yaşları arasında, İngilizce bilen, sağlıklı, ABD vatandaşı ya da daimi oturumu olması isteniyor.

Perseid meteor yağmuru nefes kesti Halk arasında ‘yıldız kayması’ olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, bu yıl da Ankara’da 10 milyon yıl önce oluşan Kız Tepesi Tabiat Anıtında fotoğraflandı.

Bu gece başlayacak olan Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlenecek Perseid meteor yağmuru, Türkiye'den izlenebilecek. Bugün ve yarın kuzeydoğuya doğru bakıldığında meteor yağmuru görülebilecek.