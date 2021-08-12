Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman’ın Besni ilçe nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali (27), Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek Operasyonu'nda terör örgütü PKK’nın hain saldırısı sonucu şehit düştü. Mehmet ve Fatma Bali çiftinin 4 çocuğundan biri olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali’nin şehadet haberi Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi'ndeki ailesine Kaymakam Nazlı Demir ve askeri erkan tarafından verildi. Acı haberi alan Bali ailesi sinir krizi geçirdi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali’nin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali’nin birkaç gün önce izne geldiği, nişan töreni yaptığı ve tören sonrası ailesiyle vedalaşarak Pençe-Şimşek Operasyonu'na katıldığı öğrenildi.

BABASI 1 YIL ÖNCE ÖLDÜ

Şehit Hakan Bali’nin babası olan ve diyaliz tedavisi gören Mehmet Bali’nin ise yaklaşık 1 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Akşener'e tepki gösteren şehit ağabeyi o anları anlattı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Erzincan'da bir kahvehaneye düzenlediği ziyaretinde Akşener ve görüştüğü kişiye “Yalan söylüyorsunuz” diyerek tepki gösteren şehit ağabeyi Yusuf Budak, yaşananların planlı bir durum olduğuna inandığını dile getirdi.

İzmir'de polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1 şehit İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis aracının otomobille çarpışması sonucu 1 polis şehit oldu, 1'i polis 4 kişi yaralandı.