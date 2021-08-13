Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ’da otomobil ile bir tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

TIR İLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Tekirdağ’ının Kapaklı ilçesinin Atatürk Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Turgut Özal Caddesi’nden Yıldız Caddesi’ne dönüş yapan Sevgi S. yönetimindeki 59 ACG 823 plakalı araç ile Halil İbrahim K. yönetimindeki 59 AT 113 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışma esnasında başını direksiyona çarpan Sevgi S. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray’da trafik kazası! 1 ölü 2 yaralı var Aksaray’da gerçekleşen trafik kazasında 1 ölü 2 kişi yaralandı.

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı Ankara'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Tunceli'de trafik kazası: Uzman çavuş hayatını kaybetti Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu yaralanan 2 uzman çavuştan 1'i hayatını kaybetti.