Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde orman yangınlarıyla mücadeleye katkı sağlamak için harekete geçen AK Parti İstanbul İlçe Belediyeleri şimdi de sel felaketinden olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak için seferber oldu. Yardımlar hakkında açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren devletimiz tüm imkânlarıyla vatandaşlarımızın yanında. Arama-kurtarma faaliyetleri başta olmak üzere vatandaşlarımıza destek olmak için tüm çalışmalar ivedilikle sürüyor. Biz de AK Parti İstanbul teşkilâtı olarak, bölgedeki çalışmalara katkı sağlamak, vatandaşlarımızın yanında olmak amacıyla çalışma başlattık. Gerekli ihtiyaç malzemelerini tespit ettik ve belediyelerimiz de derhal hazırlıklara başladı” dedi.

VATANDAŞLARIMIZ ASLA YALNIZ DEĞİL

İlk yardımların bölgeye ulaştığını söyleyen Kabaktepe, “Belediyelerimiz tarafından şimdiye kadar bölgeye; temel gıda, bebek bezi, hijyen malzemelerinden oluşan 14 TIR, 4 kamyon ile birlikte 3 keşif aracı, 3 kombine aracı, 1 kurtarma aracı, 1 arazöz, 1 karavan, 2 kepçe, 47 acil yardım personeli, su pompası ve jeneratör gibi teknik teçhizatlar ivedilikle gönderildi. Yeni destek ekipleri ve ihtiyaç malzemesi göndermeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımız asla yalnız değildir. Gerek ihtiyaçlarının karşılanması gerekse de zararlarının telafi edilmesi noktasında gereken destek verilecektir. El birliğiyle vatandaşlarımızın yaralarını saracağız” ifadelerini kullandı.

Marmarisliler yardımları sel bölgesine gönderdi Marmaris Belediyesi, orman yangınları sebebiyle gelen yardımların bir kısmını afet bölgesine yolladı. İçinde su, gıda, giysi, bebek bezi, hijyen malzemesi, dezenfektan ve maske olan 4 tır Sinop ve Kastamonu'ya hareket etti.