Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve dünyadaki orman yangınlarına değinen Şentop, ortaya çıkan tablonun tabiattaki olağan dışı gelişmeleri gösterdiğine işaret etti.

YAPILAŞMAYA İZİN VERİLMEMELİYDİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde dere kenarında yapılaşmaya izin verilmemesi gerektiğini söylerek, "Bozkurt'ta yaşanan şeyi görüyoruz. Ezine Çayı'nın etrafındaki alanlar hasar gördü, vefatlar orada görülüyor. Oradaki yapılaşmaya izin verilmemeliydi veya insanlar da orada yapılaşmayı düşünmemeliydi" dedi.

Şentop, "1-2 günlük perspektiflerle, 1-2 yıllık perspektiflerle bakarsak olmuyor. Bir dere yatağı belki 10 yıllarca sorun teşkil etmez ama 100 yılda bir kere oluyor ve bu şekilde vahim bir tabloyla karşılaşıyoruz" diye konuştu.

GEÇMİŞİ VE GELECEĞİ DÜŞÜNEREK PLANLAMALIYIZ

Yapılan çalışmaların doğaya uyum içerisinde olması gerektiğine işaret eden TBMM Başkanı, "100, 200 yıllık, geçmişi ve geleceği düşünerek planlamalar yapmamız lazım. Bunu acı bir şekilde gördük, görüyoruz. Ama inşallah bunlardan ders çıkararak yolumuza devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor AFAD:"Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 36, Sinop’ta 7 ve Bartın’da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın’da yürütülenarama kurtarma çalışmaları neticesinde kaybolan 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır."

Sel felaketi 10 dönümlük karpuz tarlasını da vurdu Sinop’ta yaşanan sel felaketinden 10 dönümlük karpuz tarlasındaki karpuzlar selle birlikte dere yatağına sürüklendi.

'Dere yatağına girmezsen, sel bir şey yapmaz' Her gün bir yeni felakete uyanan Türkiye, bu defa Karadeniz’in batısı için gözyaşı döküyor. Peş peşe acı haberlerin geldiği bölgede, devlet ve millet el ele yaraları sarmaya çalışıyor.