Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin yaşadığı en büyük depremlerden birisi olan 17 Ağustos 199 depreminin üzerinden 22 yıl geçti. 17 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi ise hala bulunamadı.

ACILAR DÜN GİBİ TAZE

Depremin üzerinden yıllar geçmesine rağmen acılar dün gibi taze. Deprem gecesi çekilen görüntüler ise felaketin korkunç boyutlarını gözler önüne seriyor. Acı dolu görüntülerde binlerce kişi yardım çığlıkları atarak bir umut ışığı bekliyor. Depremde çekilen görüntüler ise yürekleri bir kez daha acıttı.

Haiti’de deprem sonrası can kaybı bin 419’a yükseldi! Haiti’de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 419’a yükseldi.

İstanbul'u bekleyen deprem tehlikesi İstanbul’da muhtemel 7,5 ve üzeri büyüklüğe sahip bir depremde 13 bin 492’si çok ağır olmak üzere 491 bin binanın hasar alması bekleniyor

Haiti’de 7,2’lik depremin bilançosu ağırlaşıyor! Haiti’nin Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda geçen cumartesi günü meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı artıyor.