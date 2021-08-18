Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddianamede, test sırasında sanık İsmail Hakkı Temel’in, müşteki Öztürk’e hitaben başörtüsünü kastederek “Ama senin kafanda şu şey varken ben sana nasıl güvenebilirim, beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim” şeklinde sözler söylediği aktarılarak müştekinin sürüntü örneği almak için maskesini çıkarmasını istediği sanığın “Haklıyım ama yani, senin kafanda şu şey var, beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Bunun üzerine müştekinin, hakaret içerikli sözleri nedeniyle sanıktan şikâyetçi olduğu dile getirilen iddianame, Temel’in ifadesine yer verildi. Temel, müştekiye yönelik kullandığı şaka maksatlı ifadelerin yanlış anlaşıldığını, hakaret etme kastıyla hareket etmediğini ve yanlış anlaşılması nedeniyle müştekiden özür dilediğini söyledi.

İddianamede sanık İsmail Hakkı Temel’in “kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu kendini yalanladı Orman yangınlarından sonra THK’nın uçaklarının neden kullanılmadığını soran CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, dün de uçakların çalışmadığını söyledi.

CHP’li başkanın kaçak villası yıkımı bekliyor CHP’li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı’nın yanlış beyanda bulunarak aldığı iddia edilen yapı kayıt belgesi, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iptal edildi.