Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hrant Dink cinayeti, MİT tırlarının durdurulması ve terör örgütü DHKP-C’ye karşı açılan kritik davalara bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek ile ilgili sosyal medyada paylaşılan tehdit içerikli mesajlarla ilgili resen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu, Akın Gürlek ile ilgili, Twitter’daki bazı tehdit içerikli paylaşımları incelemeye aldı.

Yapılan incelemede, “Cayan_burasi” isimli kullanıcı tarafından önceki gün yapılan paylaşımda tehdit içerikli ifadelerin yanı sıra, bazı evlerin duvarlarında Gürlek hakkında tehdit dolu mesajların yazılı olduğu fotoğrafların yer aldığı görüldü.

Soruşturma kapsamında, Başsavcılığın talimatı üzerine, paylaşım ve muhtemel failleriyle ilgili geniş çaplı araştırma yapılırken, paylaşımı yapan kişi veya kişilerin, silahlı terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı oldukları değerlendiriliyor.

Öte yandan hakkındaki tehdit içerikli mesajlarla ilgili Hakim Akın Gürlek’in de suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Kritik davaların hâkimi Akın Gürlek; Selahattin Demirtaş, Canan Kaftancıoğlu, ÇHD’li avukatlar ve Sözcü gazetesi çalışanları davalarına bakmıştı.

KILIÇDAROĞLU’NA DAVA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, verdiği kararlar sebebiyle 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek’i hedef tahtasına koyarak skandal bir benzetme yapmış, Akın Gürlek’i FETÖ’cü Zekeriya Öz’e benzetmişti. Bunun üzerine Akın Gürlek, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na 75, Özgür Özel’e ise 50 bin liralık tazminat davası açtı. Dava dilekçelerinde, Kılıçdaroğlu ve Özel’in, hiçbir delile dayanmaksızın Gürlek’in itibarını ve onurunu zedeleyecek ithamlarda bulundukları, kamu görevini ifa eden Gürlek’i kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya çalıştıkları kaydedildi.

Kılıçdaroğlu’nun yaptığı konuşmada, Gürlek’i terör örgütü üyesi olarak aranan bir kişiyle özdeşleştirdiği, Gürlek üzerinden Hâkimler ve Savcılar Kuruluna da hakaret ettiği ifade edilen dilekçede toplumun hiçbir ferdi tarafından kabul edilemeyecek hakaret ve yakıştırmalarla Gürlek’in ailesinin ve yakın çevresinin psikolojik sarsıntı yaşamasına sebebiyet verildiği bildirildi.

Eski Yargıtay Üyesi İhraç Hakim Yılmaz Tosun yakalandı Hakkında aranma kararı bulunan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezaya çarptırılan Eski Yargıtay Üyesi İhraç Hakim Yılmaz Tosun'un Ankara Bahçelievler’de yakalandığı öğrenildi.