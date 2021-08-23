Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir’in Erdemit ilçesinde saat 10.30 sıralarında orman yangını çıktı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri karadan, helikopter ise havadan müdahale ediyor. Çamlık ve kayalık alandaki yangın için Çanakkale'den ikinci helikopterin istendiği öğrenildi. Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri bölgede rüzgarın etkili olmadığını, alevleri kısa sürede kontrol altına almayı planladıklarını ifade ettiler.

Apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu Antalya’da bir binanın 4. katındaki dairede çıkan yangın zaman zaman korku dolu anlar yaşattı. Ekipler yangına müdahale ederken, bir vatandaşın alt dairede hiçbir şey olmamış gibi olup biteni izlemesi ise dikkat çekti.

Heybeliada’da yangının bıraktığı hasar havadan görüntülendi İstanbul Heybeliada’da ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının bıraktığı hasar ve soğutma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Yenice’de yangın çıktı, hayvanlar telef oldu Çanakkale’nin Yenice ilçesinde çıkan yangında büyükbaş hayvan damı ile ev küle döndü. Yangında, 8 tane büyükbaş hayvan telef olurken, 3 bin adet saman balyası da kullanılamaz hale geldi.