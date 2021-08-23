Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halep kentinde yer alan Azez ilçesinde bomba yüklü bir araç patladı. Patlamada ölen olmazken 7 kişi yaralandı.

7 KİŞİ YARALANDI

Suriye'nin Halep kenti güne patlama sesiyle uyandı. Halep kenti kırsalındaki Azez ilçesinde yer alan Jamal kavşağı yakınlarında, bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 7 kişi yaralandı.

2 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Patlamanın ardından sivil savunma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, yaralılar ise ambulanslarla Azez ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Yaşanan patlamanın şiddetiyle çevredeki dükkanlar ve 2 araç ise hasar gördü.

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