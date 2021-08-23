Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir İstasyonu mevkiinden Maliye istikametine giden bir otomobilin motor bölümünden dumanlar yükseldi.

MOTORDAN DUMANLAR YÜKSELDİ

Y.Y.’nin idaresindeki 03 VN 601 plakalı aracın seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede dumanların alevlere dönüşmesi sonrasında sürücü Y.Y. aracı kontrol etmekte zorlandı ve kenara çekerek araçtan indi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Otomobilinden inen sürücü itfaiye ekiplerini arayarak yaradım istedi. Kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araca müdahale ederek, yangını büyümeden söndürdü.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı bir kaç yanık ile atlatan sürücü Y.Y., ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aracın neden alev aldığı ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında belirlenecek.

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