Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Ağustos ayı Türk tarihi açısından zaferler ayıdır. Türklere Anadolu’nun kapısını açan Malazgirt Zaferi, işgal güçlerinin hezimete uğratıldığı Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz bunlardan bir kaçıdır. Ağustos ayında yaşanan son zafer ise 5 yıl önce bugün Suriye’nin kuzeyinde başlatılan ve yaklaşık yedi ay süren Fırat Kalkanı Harekâtı’ydı.

TERÖR KUŞAĞI KESİLDİ

15 Temmuz hain darbe girişiminden 40 gün sonra 24 Ağustos 2016’da saat 04.00’te başlatılan harekâtla, terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye sınırıyla teması tamamen kesildi. Bir diğer terör örgütü PYD/YPG’nin sınır boyunca terör koridoru kurup Akdeniz’e çıkma planına büyük bir darbe vuruldu. Mehmetçiğin operasyonu sonrasında Cerablus, Azez, Çobanbey ve el-Bab hattı kontrol altına alınırken, güvenlik ve huzurun sağlandığı bölgelerde binlerce Suriyeli evlerine döndü.

2016 yılında terör örgütü DEAŞ, Türkiye’nin sınır şehirlerine yönelik saldırılarını artırmaya başladı. Bardağı taşıran son olay, 20 Ağustos’ta Gaziantep’te bir sokak düğününe DEAŞ tarafından düzenlenen canlı bomba saldırısında 59 kişinin hayatını kaybetmesi oldu. Hazırlıklarını tamamlayan Mehmetçik, DEAŞ’ı bölgeden temizlemek ve PYD/YPG’nin terör koridoruna darbeyi indirmek için 24 Ağustos 2016 sabahı büyük bir operasyon başlattı.

15 SAATTE KONTROL EDİLDİ

Topçu ve çok namlulu roketatar atışlarıyla başlayan operasyon kapsamında Cerablus hattında ilerleyişini sürdüren Türkiye destekli Suriye Millî Ordusu (SMO) birlikleri, kısa süre içerisinde DEAŞ’ın yanı sıra terör örgütü YPG/PYD’yi de bölgeden süpürdü. DEAŞ’ın Türkiye sınırı ile doğrudan fiziki teması ortadan kaldırıldı. 15 saate Cerablus bölgesinde hâkimiyet sağlanırken, sonraki 7 aylık süreçte Çobanbey, el-Bab, Azez hattı sivillerin burnu bile kanamadan terör örgütlerinden temizlendi. TSK’nın desteğiyle Çobanbey ve Cerablus arasındaki Suriye-Türkiye sınırında, terörist unsurlardan arındırılmış bir kuşak oluşturuldu. Genelkurmay Başkanlığınca, 31 Mart 2017’de yapılan açıklamayla da Fırat Kalkanı Harekâtı’nın başarıyla tamamlandığı duyuruldu. Harekâtta üç binden fazla terörist etkisiz hâle getirilirken 71 askerimiz şehit oldu.

TSK, Fırat Kalkanı Harekâtı ile Suriye’nin kuzeyinde 2 bin 55 kilometrekare alanı terörden arındırılırken, Fırat Kalkanı bölgesi Suriye’nin yegâne huzur ve güvenlik alanı hâline geldi. Geri dönüşlerin sürdüğü, yerinden edilenlerin sığındığı bölgenin nüfusu hızla arttı. Bölge, eğitimden sağlığa, altyapıdan tarıma ve hayvancılığa kadar birçok alanda kalkınmaya devam ediyor.

NÜFUS HIZLA ARTTI

Fırat Kalkanı bölgesi, son beş senede ülkenin en güvenilir ve huzurlu alanı olduğu için çok sayıda göç aldı. Şam’ın yerlerinden ettiği on binlerce sivil son bir sene içinde bu bölgeye sığındı. Bölgede şu an 1,5 milyondan fazla sivil yaşıyor. Türkiye’nin desteği ile eğitilen 5 bin polisin güvenliği sağladığı bölgede, ülkenin farklı noktalarından siviller de bulunuyor. Onarılan 500 okulda 6 bin öğretmen, yeniden eğitim hayatına dönen 200 bin öğrenciye ders veriyor. Mevcut hastanelere ek olarak yenileri inşa ediliyor. Türkiye, harekâtın tamamlanmasının ardından bölgedeki camilerin onarımı için de çalışmalara başladı. Bölgede şu ana kadar 100’den fazla caminin tadilatı yapıldı.

YERLİ SİLAHLAR KULLANILDI

Türkiye’ye, Fırat Kalkanı bölgesinde zaferi getiren en büyük unsur, savunma sanayiinde son dönemde atılan adımlar oldu. Fırtına obüsleri, yerli mühimmatlar ve insansız hava araçları, operasyonda etkin bir şekilde kullanıldı.

Fırat Kalkanı bölgesinde 13 terörist yakalandı Suriye'nin El Bab, Cerablus ve Azez kentlerinde DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüten ve örgüte maddi destek sağlayan 13 örgüt mensubu gözaltına alındı.