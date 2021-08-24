Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir’de Muttalip Emirler mahallesi Sarıcakaya yolu üzerinde faaliyet gösteren bir sirke fabrikasında yangın çıktı.

ELEKTRİK TESİSATINDA YANGIN ÇIKTI

İtfaiye ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay yerinde yapılan inceleme neticesinde, yangının fabrikanın depo bölümünde eski elektrik tesisatına bağlı olarak çıktığı tespit edildi.

300 BİN TL’LİK ZARAR OLUŞTU

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında yaralanan olmazken fabrika yetkilisi O.K. tarafından meydana gelen olayda yaklaşık 300 bin liralık zararın olduğu belirtildi. Yangın ile ilgili inceleme sürüyor.

Akaryakıt tankerinde çıkan yangın 10 araca sıçradı Suudi Arabistan'da bir akaryakıt tankerinde yangın çıktı. Alevler, 10 araca sıçrayarak faciaya dönüştü.

Kazdağları’ndaki yangın kontrol altına alındı Kazdağları'nda dün çıkan yangın kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Yangın söndürme ekibinde çalışan orman işçisi evinde ölü bulundu Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan orman işçisi, evinde tavana asılı halde ölü olarak bulundu.