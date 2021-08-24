Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI

Yangın, Karaköy Mahallesi'nde saat 15.45 sıralarında çıktı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler karadan müdahaleye başlarken, helikopterler de sortileri ile havadan destek veriyor.

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