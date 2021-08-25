Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Afganistan konusuna değinirken bir yandan da bölgedeki Müslüman ülkelere mesajlar gönderdi.

“MÜSLÜMANLAR ARTIK SORUMLULUK ÜSTLENMELİ”

Müslüman ülkelere çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Müslümanlar, hem kendi huzur ve esenlikleri hem de bütün insanlığın güvenlik ve geleceği adına artık sorumluluk üstlenmeli, şahit oldukları adaletsizlikler karşısında seslerini daha fazla yükseltmelidir." dedi.

“BİR TARAFTAN SALGINLA MÜCADELE EDİYOR BİR TARAFTAN İSE IRKÇILIKLA”

Afganistan konusuna da değinen Erdoğan, "Suriye'den Afganistan'a geniş bir coğrafyada, çatışmalarla, göçle, yoksullukla ve hastalıklarla boğuşan Müslümanlar, bir taraftan da özellikle Batı toplumunda yükselen İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılıkla mücadele etmek zorunda kalıyor. Bir tarafta açlığın, savaşın ve aşırı yoksulluğun olduğu diğer tarafta lüksün, safahatın, sömürünün hüküm sürdüğü bu adaletsiz düzenin daha fazla devam etmesi mümkün değildir." açıklamasında bulundu.

“SESLERİNİ DAHA FAZLA YÜKSELTMELİDİRLER”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Müslümanlar, hem kendi huzur ve esenlikleri hem de bütün insanlığın güvenlik ve geleceği adına artık sorumluluk üstlenmeli, şahit oldukları adaletsizlikler karşısında seslerini daha fazla yükseltmelidir." dedi.