Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Germencik ilçesi Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre PVC ve mobilya dükkanı olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANGINI KONTROL ALTINA ALDILAR

İşletmeden alevlerin yükseldiğini gören bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Yangın, ekiplerin yoğun çabası sayesinde kısa sürede söndürülürken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının ardından, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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