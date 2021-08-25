Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı olmasığına yönelik iddialar ortaya atıldı. Söz konusu iddialara yönelik açıklama yapan Koca, söylentilerin doğru olmadığını sert bir dille belirtti.

"TÜRKİYE'DE İLK AŞIYI BEN OLDUM"

Bakan Koca, “Kim olduğu şüpheli iki kişi, ailemden kimsenin hatta benim aşı olmadığımı söylemiş. Nerede? Sosyal medyada! Türkiye’de ilk aşıyı ben oldum. Ailemin her ferdi de aşısını yaptırdı. İsim yakıştırma, hesap sahte bile olsa bu iddia insana yakışır mı?” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: 'Toplam aşı dozu sayısında dünyada 7. sıradayız' Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Covid-19’a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında dünyada 7. sıradayız'' ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca’dan ebeveynlere ‘6 Eylül’ mesajı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden ebeveynlere çağrıda bulundu. Bakan Koca, 6 Eylül’de okulların yüz yüze eğitime başlayacağını hatırlatarak, “Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer” dedi.