Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soylu, Afgan göç dalgasına ilişkin "Son üç yılda 1 milyon 250 bin sınırlarımızdan Türkiye'ye girmeye çalışan kaçak göçmen engelledik. Biz güney sınırımızda bütün duvarlarımızı yaptık. Doğu sınırımızda 150 kilometre yaptık, 250 kilometreyi de bitiriyoruz, 250 kilometreye de önümüzdeki ay başlıyoruz. Bu yıl sonunda itibariyle hepsini tamamlayacağız" dedi.

Yunan Sahil Güvenliği 32 göçmeni Türk karasularına itti Bodrum açıklarında iki can sal içine Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından bindirilerek geri itilen toplam 32 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.