İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuza mavi renk çok yakıştı. 27 Ağustos saat 20.00 itibarıyla aşılama oranımız yüzde 75. Birinci doz 8 milyon 699 bin 243, ikinci doz 6 milyon 491 bin 74, üçüncü doz 1 milyon 97 bin 798, toplam 16 milyon 288 bin 115 doz aşı yapıldı. Aşısını yaptıran hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
İstanbul Covid-19 aşı haritasında mavi renge döndü
27.08.2021 - 21:35 | Son Güncelleme: 27.08.2021 - 21:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 27 Ağustos saat 20.00 itibarıyla İstanbul'da aşılama oranının yüzde 75'e ulaşarak Covid-19 aşı haritasında mavi renge döndüğünü duyurdu.
Etiketler : istanbul,covid-19,koronavirüs,aşı,
801237 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/801237.aspx
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