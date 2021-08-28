Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü belirlenen teröristlere ortak operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3 PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi.
Turuncu kategoride aranan terörist yakalandı PKK/KCK terör örgütünde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan “Lilit Amed” kod adlı Hatun Dağtaş, Diyarbakır'da saklandığı köy evinde yakalandı. Operasyonda Dağtaş’a yardım ve yataklık ettiği belirlenen 2 kişi de gözaltına alındı.
Irak’ın kuzeyinde 7 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece gün içinde Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi.