Dün akşam saatlerinde Yayladere ilçesine bağlı Çikan ve Sarıtosun köylerinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Bölgeye sevk edilen Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri ve jandarmanın da desteğiyle Çikan köyündeki yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
YANGINI MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Sarıtosun köyündeki ormanlık alanda çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 20 personelin yanı sıra jandarma, yöre halkı ve ilçe belediyesinin itfaiye araçları müdahale ediyor.
Tunceli'deki yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor Tunceli'nin Hozat ilçesi Tanzi bölgesi ile Munzur Vadisi Milli Parkı'nda çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Foça ilçesinde orman yangını İzmir’in Foça ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Tokat'ta çıkan yangın büyümeden söndürüldü Tokat’ın Almus ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.