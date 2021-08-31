MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, komandoların, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere etkili şekilde karşılık vermeye devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, dün bölgede 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getiren komandoların, bugün de Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.
Saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde bir olmak üzere 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyindeki Metina'da TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla 3 terörist etkisiz hale getirildi.