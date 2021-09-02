Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılmaz Bilgen

Afganistan’da rejim değişikliği ile sonuçlanan gelişmelere paralel olarak Türkiye de tüm askerlerini bu ülkeden çekti. Taliban merkezli değişimi gazetemize değerlendiren emekli Albay Ediz Ekinci Türkiye’nin Afganistan’a eskisinden çok daha güçlü olarak döneceğini söyledi. Afganistan’da beş sene süreyle görev yapan Ekinci “Türkiye ile Afganistan arasında çok güçlü ve tarihi bağlar var. Türk askeri Afganistan’da yine kritik misyon üstlenecek. Ancak bu sefer NATO için değil millî şemsiye altında orada olacağız” ifadelerini kullandı.

‘BM Yardım Misyonu’nda görevli ilk Türk subayı olan emekli Albay Ediz Ekinci “Olayların bundan sonraki seyrinde Ankara vizyonu büyük önem taşıyacak. Millî bir bakış açısı ve kendi dinamiklerimizle üreteceğimiz çözümler hem Afganistan hem Türkiye hem de üçüncü taraflar açısından çok önemli rol oynayacak. Hemen her köyünde, ilçesinde ilinde yıllarca görev yaptığım Afganistan’da derin Türk izleri var. Afganistan ve Türkiye aynı topraktır” diye konuştu.

KİMSE BİZE SİLAH DOĞRULTMADI

Yardım misyonu görevlisi olarak gittiği her noktada Türk olduğum söylediğim andan itibaren çok büyük saygı ve hürmet gördüğünü vurgulayan Ekinci, görev yaptığı dönem yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: Kırsal bölgelerde Taliban ile de yolumuz kesişti. Hiçbir örgüt, grup, aşiret bize silah doğrultmadı. Tam tersine kardeş, dost olarak muamele ettiler. Afganistan hiç de öyle Batılıların iddia ettiği gibi ilkel bir yer değil. Hatta Batı’dan çok daha köklü ve gelişmiş yönetim şekline sahipler. Amerika 2001’de çok kan dökerek Afganistan’da hâkimiyet sağladı. Ardından uyguladığı etnik farklılıkları kaşıyan strateji ise intihardı. Millî bir yapının ortaya çıkmasını istemediler. Özbek, Peştun, Hazara, Türkmen ve Tacikler arasında çok daha ayrıştıran politikalar bir yandan yolsuzluğu, rüşveti ve çürümeyi artırdı diğer yandan Taliban’ı güçlendirdi. Oysa Türkiye bütün bu etnik farklılıkları kardeş gördü ve kucakladı. Aramızdaki fark buydu. Taliban şu an ülkenin iktidarını ele geçirdi. Egemen güçler, bütün güçleri ile kendi Taliban’ını üretme yarışında.

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