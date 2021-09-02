Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ağustos ihracatı 18,9 milyar dolar olurken en yüksek ağustos rakamına ulaştık. 12 aylık ihracatta da 207,5 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdık." dedi.

“FIRSATÇILARIN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ticaret Bakanlığı olarak biz piyasayı bozucu faaliyette bulunanlara tekel oluşturarak fiyatları manipüle edenlere asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Haksız fiyat artışları ile vatandaşımızın kursağından geçecek ekmeğe gözünü diken fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız. Çarşıda, pazarda ve markette arz talep dengesi ile uyuşmayan fiyat artışları ile vatandaşlarımızın cebine elini uzatanlara hesap soracağız." açıklamasında bulundu.

“CUMHURİYET REKORU KIRDIK”

Bakan Muş açıklamalarında, “Ağustos ihracatı 18,9 milyar dolar olurken en yüksek ağustos rakamına ulaştık. 12 aylık ihracatta da 207,5 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdık. İhracatçımızın Merkez Bankası kaynaklarıyla Eximbank ve ticari bankalar aracılığıyla kullandığı reeskont kredilerinin miktarını 30 milyar dolara çıkardık.” dedi.

YÜZDE 37 ARTTI

Ocak ve Ağustos aylarında ihracatın 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 37 arttığını belirten Muş, “Ocak-ağustos döneminde ihracat 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 140,2 milyar dolar oldu. Yıl sonunda ihracatın 210 milyar dolara ulaşacağına inancımız tam. İhracattaki güçlü ivmeyle pandemi öncesi performansı geride bıraktık. Ağustosta ihracatın ithalatı karşılama oranı yıllık bazda 15,1 puan artışla yüzde 81,5 oldu.” dedi.

Yatırım ve ihracatla yüksek 'baz'lı büyüme Geçen yıl ikinci çeyrekte salgın kaynaklı yüzde 10,4 küçülme yaşanmıştı. Baz etkisiyle bu yıl yüzde 21,7 gibi bir rekora ulaşıldı. Ancak büyümenin çoğu yatırım ve ihracattan geldi. Reel kalkınmaya işaret eden bu gelişmeler, Türkiye’yi, dünyanın üretim üssü olma yolunda hızlandıracak.

Avrupa’ya dev elektrikli ihracatı Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı tarafından açılan yüzde 100 elektrikli toplu ulaşım ihalelerini kazanan KARSAN, 35 milyon avroluk anlaşma ile Türk otomotiv sanayinin bugüne kadarki en büyük elektrikli otobüs ihracatı için anlaşma sağladı.

İhracatı ithalatından fazla olana KGF ve Eximbank kredisi Hükümet pandemiden etkilenen sektörlere yönelik farklı destekleri uygulamaya koyarken, son olarak ihracatçılar için Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Eximbank aracılığıyla yeni finansman imkânları devreye alınacak.



