Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu'nda trafik kazası meydana gelmişti.

İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI

TEM Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı ilçesi Alancuma mevkiinde meydana gelen kazada, Ankara istikametinde ilerlemekte olan Sıtkı Kerim idaresindeki 34 PF 967 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamette seyreden Mehmet B. idaresindeki 34 JP 4407 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANMIŞTI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazası sonrasında bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen trafik kazasında 34 PF 967 plakalı araç sürücüsü Sıtkı Kerim kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Necla Kırık, Mehmet B. ve Sadık B. isimli 3 kişi ise yaralanmıştı.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Yaralı olarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Necla Kırık'ta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi. Kırık’ın cenazesinin Karabük’e gönderildiği öğrenildi.

Yargıtay'dan emsal trafik kazası kararı Her ay onlarca ocağın sönmesine sebep olan trafik kazalarıyla alakalı Yargıtay’dan emsal nitelikte bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme; buzlu yolda kış lastiği veya zincir takmadan yola çıkan ve teker kayması sonucu kaza yaparak ölüme neden olan şoförün, ‘bilinçli taksirle’ öldürmeden sorumlu olduğuna hükmetti.

Trafik kazası geçirmişlerdi! Yan yana toprağa verildiler Adana’da meydana gelen kazada hayatını kaybeden babaanne, dede ve 12 yaşındaki torununun cenazesi yan yana toprağa verildi.

11. Sınıf öğrencisi Melike’nin öldüğü trafik kazasında şok detay Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde bir cip ve otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden fen lisesi 3. sınıf öğrencisi kız çocuğu gözyaşları içinde toprağa verildi. Feci kazada cipi 17 yaşındaki Melike Moğol'un kullandığı ortaya çıktı.